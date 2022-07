VIDEO ⟩ Dniprod pommitati. Kõik helistavad, kas oled elus!

«Mu süda puruneb tükkideks! Dniprod pommitatakse!» saadab Inna Šulženko ahastava sõnumi pärast eileõhtust raketirünnakut Dniprole. Inna Šulženko viibib küll Vilniuses, kuid ta plaan oli just neil päevil naasta Ukrainasse, aga ta mees Pavlo veenab teda nüüd mitte kiirustama. Kõik on seal ärevil, igaüks püüab lähedastega ühendust võtta, et kinnitust saada, kas nad on elus.