Inna Šulženko: mul on vastupandamatu soov pugeda sooja jope sisse, mis sest et on suvi

«Täna tuli meie keeletundi Leedu presidendiproua Diana Nausėdienė,» jagas Inna Šulženko oma hiljutisi muljeid.

Inglise keele tund Vilniuses Ukraina sõjast põgenenuile. Foto: Inna Šulženko

«Mind rabas presidendiproua lihtsus. Ta tundis kaasa igale naisele sealt auditooriumist ja väljendas hoolimist – on ju igal ühel meist oma lugu ja oma lein. Paljud riigid on vastu võtnud Ukraina perekondi ja aktsepteerivad neid suure lugupidamisega, kuid iga Ukraina inimene tahab kõige rohkem jõuda ikkagi vaud oma koju tagasi.»

Ka juhtus Inna Šulženko elus esimest korda niisugune asi, et ta on kunstiteraapia tunnis osaleja, ja mitte juhendaja.

Kunstivahendid. Foto: Inna Šulženko

«Kunstiteraapiatudeng Gabriela küsis minult, kuidas oleks kõige parem seda tundi läbi viia,» meenutas Inna. «Ma vastasin, et tegelikult ei ole ju vahet, kuidas ja millega neid teemasid lahendada. Ütlesin, et ma naudin tema tunni kõiki tegevusi, ükskõik, mida ta pakub, ma ei hinda ega arvusta teda. Töötan enda kallal kõigi meetoditega, et paraneda sõjast, ärevusest ja stressist.»

Inna Šulženko tunnistas, et tegelikult plaanib ta üht sõitu tagasi Ukrainasse, põhjuseks see, et Leedus on eriarsti juurde väga pikad järjekorrad. Aga juba enne sõda ilmnes Innal üks terviseprobleem, mille tõttu ta vajab ravimeid ning mis on paraku otsakorral.

«Mu vererõhk hüppab üles ja alla, mu pea valutab. Vilniuses magan ma sooja teki all, kuigi on suvi ja soe. Ja kui näen tänaval lühikestes varrukates inimesi, on mul vastupandamatu soov mässida end paksu jope sisse,» rääkis Inna Šulženko.