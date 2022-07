Politseinikud kontrollivad Kvartali juures ratturite kiivreid ja paluvad sõidukilt maha astuda

Jalgratturid, tõuksitajad, jalakäijad ja tagatipuks ka lapsevankrid on siiani enamasti jaganud sama asfalti, ent tehnika arenedes on kiirused kasvanud ning ohtlikud olukorrad seetõttu järjest igapäevasemad. Üheks selliseks kohaks on Tartus Kvartali keskuse nurk, kus mitmest suunast liikujaid on tipptunni ajal massiliselt ja oht õnnetusse sattuda võrdlemisi suur.

Politseinike sõnul ei ole kahe päeva jooksul, mil ratturitega Tartu erinevais paigus on vesteldud, keegi nii pahaseks saanud, et hakkaks ametnikke sõimama, enamasti siiski vabandatakse. «Just praegu pidasin kinni esimese härra elektritõukkerattal, kes tõesti ei öelnud sõnagi ja jalutas edasi, aga muidu ollakse meiega viisakad,» sõnas piirkonnapolitseinik Gabriel Kisar reede pärastlõunal Kvartali keskuse ees.

«Enamasti oleme pidanud ratturite tähelepanu juhtima sellele märgile, mis siia on paigaldatud,» viitas piirkonnapolitseinik Greten Sööl rattaga sõitmist keelavale märgile, mis on paigaldatud posti külge kaubanduskeskuse esise bussipeatuse turvalisuse tagamiseks. «Tuleb tõdeda, et selle asukoht pole just kõige paremini valitud,» lisas ta.

Politseinikud Greten Sööl ja Gabriel Kisar tööpostil Kvartali keskuse ees, kus asub ka rattasõitu keelav liiklusmärk. Foto: Kristjan Teedema

Sööl märkis, et taolisi kohti on Tartus palju. «Viimasel ajal on väga palju juhtunud kergliikluses õnnetusi, murekohad on kõikjal,» sõnas politseinik. Ta teatas, et hetkel on kogu politsei tähelepanu suunatud kergliikluse turvalisusesse, seega täpset numbrit, kui paljud politseinikud sarnaselt Söölale ja Kisarile ratturite üle valvavad, ta ei teagi.