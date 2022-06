Inna Šulženko jõudis Vilniusesse tütre kevadkontserdiks, aga tütar on kallistustega kitsi

«Püüdsin pisaraid tagasi hoida,» pihtis Inna. «Psühholoogina mõistan, et laps vajab kohanemisaega, ja mina saan oma armastust ja hoolitsust talle vaid pakkuda. Muidugi on mul hea meel, et õpetaja on Kirina oma perre vastu võtnud ja armastab teda nagu oma last. Ja mul on väga hea meel, et Kirina armastab teda vastu. Aga emana olen muserdatud. Mul tuleb tütrega suhte loomist otsast alata.»