VIDEO ⟩ Inna Šulženko saadab video, kus räägib, mis hinge piinab

«Mul on selline kerge tunne... Ma ju ei tea, mis ootab mind ees või mis saab edasi,» alustab ta. «Suurt ärevust aga ei ole. Vaid taas see olukord, kus mul tuleb alustada otsast. Ja ma olen jälle üksinda, vaatamata sellele, et olen teel laste juurde.

Inna Šulženko Dnipros, kes asus Tartu Postimehele teateid saatma sõja esimesest päevast saadik. Foto: Erakogu foto

Aga ma tean seda, et olen elus kohtunud alati heade inimestega, kes mind on motiveerinud ja kes on suutnud näha seda, mida ma ise vist endas ei näe. Mingeid tugevaid jooni ja iseloomuomadusi.

Kurb on ainult seepärast, et mul ei olnud Dnipros oma juhendatavaid lapsi mitte kellelegi üle anda. Muidugi on mu hinges kahtlusi, et kas ma ikka käitun õigesti, et jätan maha kodumaa sellisel raskel ajal. Kuid teisalt tunnen, et rohkem ma panustada ei suuda... Juba kaheksa aastat olen elanud pidevas sõjastressis.

Paljud ukrainlased tunnevad kahjuks alles nüüd, et käib sõda. Tegelikult käib see sõda juba kaheksa aastat. Ja keegi ei tea, kui kaua see veel kestab.

Aga ega´s midagi. Praegu olen heas tujus ja ootan oma bussi, ja varsti juba sõidan. Kohtumiseni!»

Lvist Vilniusesse on teed vähemalt 17 tundi.