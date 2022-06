VIDEOD ⟩ Inna Šulženko lahkub raske südamega Ukrainast ja on teel oma laste juurde Leetu

Sõja esimesel nädalal kolm kuud tagasi viis ta Dniprost sõjavarju oma 9-aastase tütre Kirina, sihtpunktiks Vilnius, kus elab ja õpib ta täiskasvanud poeg Ivan.

Siis naases Inna Šulženko Dniprosse, et edasi töötada Caritase organisatsioonis ning aidata vähekindlustatud peresid ja lahingupiirkondadest saabunud põgenikke. Et olla psühholoog lastele, kellega juba enne sõda töötas, keda aga sõda aina juurde tõi.

Viimene kallistus. Foto: Erakogu foto

Inna Šulženko olemus tõrkus sõja algul põgenikuks saamist. Siis oli ta veendunud, et suudab Ukrainat aidata kõige paremini nii, kui jätkab tööd, mida oskab ja mis talle meeldib.

Sõja esimesest päevast alates on Inna Šulženko saatnud teateid, kuidas elu rindejoonest näiliselt kaugel, aga siiski keset sõda, käib. Dniprost Sjeverodonetskisse ja Lõssõtšanskisse, kus praegu peetakse kõige karmimaid lahinguid, on linnulennult 250 kilomeetrit. Dniproski on õhuhäire sireenid aga tavalised, nii nagu plahvatusedki, mis kostavad kas lähemalt või kaugemalt oblastist. Ka Dnipro ise on pihta saanud.

Maalimise tund koos psühholoog Inna Šulženkoga. Foto: Erakogu foto

Inna Šulženko ütleb, et väga paljudele ukrainlastele on see, et Ukraina on sõjas, kohale jõudnud pärast 24. veebruari. Innale algas sõda 2014. aastal, kuna ta ise on pärit Luhanskist, kust ta põgenes; sealt alates ei ole lahingud tema kodukohas lakanud.

Inna ja Aleksander. Foto: Erakogu foto