Dnipros on kütusejärjekorrad ülipikad

Üks väga tõsine probleem Dnipros, ja kogu Ukrainas on kütus. Või pigem see, et kütust ei jätku. Inna Šulženko on seda varemgi märkinud. Ta saadab tanklajärjekorrast video, mis näitab rohkem, kui sõnad seda pilti kirjeldada suudaksid. Hoolimata tugevast äikesetormist ja hilisest kellaajast ootavad inimesed kannatlikult oma autodega sabas.