100 päeva sõda. Milliseid haavu ravitakse sõdureil Dnipro haiglas?

Inna mõtleb, et kõik ju teavad, et ta on ainult psühholoog, kelle missioon on toetada tsiviilelanikke... Ta peaks selle kirja edastama teistele vabatahtlikele. Aga Inna teeb erandi ja ütleb: «Olgu, vaatan, mis mul teha õnnestub....»

Inna Šulženko mõtleb poiste peale, kellest paljud on samavanad kui ta enda poeg, ja kes on Donbassi rinnetelt toodud ravile nende linna haiglasse. «Need poisid on nii noored ja neil kõigil on üks soov – sõda peatada!» räägib ta. «Et lapsed elaksid rahuliku taeva all, et taevas lendaks rakettide asemel linnud ja tuulelohed. Need poisid on valmis andma oma tervise ja isegi elu…»