Toomas Kapp: rattaliiklusega seotud algatused on natuke palju kaldunud fanatismi poole

Tartu veevärgi juhataja Toomas Kapp leiab, et on mitmeid viise Sõpruse sild ratturile ja kõndijale mõnusamaks teha, näiteks kasutades ära silla keskel küttetorude ala. Kuid ta laidab jutte 1+1 sõiduradadega sillast. Põhjendus: suurte taristuobjektide puhul peab võtma arvesse tipuvajadusi ning seesugune taristu peab olema kavandatud dubleeritult.

Tartu veevärgi juht ja kauane mõjukas reformierakondlasest Tartu linnavolinik Toomas Kapp on autoliikluse õhinapõhise ahistamise suhtes ülikriitiline ja leiab, et need ideoloogid peaksid siiski silmas pidama inimese liikumisvajadusi terve elukaare jooksul. Kapp paistab silma sellega, et tema juhiloal on sõiduõigust kinnitav märge kogu sinna kantud tähestiku ulatuses – põllumajandusülikooli inseneriteaduskond pakkus selle võimaluse. Kui vaja, keerab bussirooli, igal talvel lükkab ka lund, et oskaks kaasa mõelda. Rattaga sõidab suvel tuhatkond kilomeetrit, autoga umbes 50 000 kilomeetrit aastas.