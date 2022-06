VIDEO ja GALERII ⟩ Lastekaitsepäev Dnipros kujunes nii ilusaks, et täiskasvanud nutsid

Inna Šulžnko meelest olid maikuu lõpu päevad tal üldse esimesed sellised päevad sõjas, mil ta tundis ennast tükk aega rõõmsana, põhjuseks lapsed ja ettevalmistused suve alguse peoks, 1. juuniks. Nende laste hulgas on ka tema rühma mudilased, kellega ta on töötanud enne sõda ja sõja ajal, seistes psühholoogina selle eest, et lapsepõlv ei kaoks.