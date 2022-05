VIDEO ⟩ Poola-Ukraina piiril on kojusõitjatest pikad sabad. Kõik ootavad sõja lõppu, mida kuskilt ei paista

Hea on see, et humanitaarabi jätkub. Inna Šulženko sõnul aitavad nad vähemalt 300 inimest päevas ning nende elektroonilises andmebaasis on ligi 12 000 põgeniku andmed.

Abi saab, seda jätkub. Ka rõivaabi. Foto: Inna Šulženko

Aga nii eile kui ka täna hommikul ärkas Inna Šulženko mitte äratuskella, vaid plahvatuste peale ning läks pooliku une tõttu tööle nagu läbipekstud koer. Psühholoogina peab ta tõdema seda, et tuge küsib aina enam ja enam inimesi ning abivajajate hulgas on lapsed. Ta peab igal ööl suutma natukenegi magada, et olla hommikul jälle rivis.

«Väravate taga seisjate silmad on väsinud ja piinatud,» kirjeldab Inna Šulženko ning saadab video, mis näitab, kuidas Caritase õuele tulevad täiskasvanud, lapsed käe otsas ja süles, kokku kolm peret.

«Me tuleme Donetski oblastist, Bahmutist,» ütlevad nad. «Elu seal muutus väljakannatamatuks. Teekond Dniprosse oli raske ...»

Inna Šulženko tööruumidest on ammu saanud ajutine peavari äsja linna saabunud põgenikele, põrandal lebavad madratsid ja välivoodid. Lapsed asuvad niisugust keskkonda nähes aga kohe kilkama ja jooksma, olles rõõmsad, et valgust on palju ning tuba on puhas ja põrand sile ning nad ei pea keldris ööd mööda saatma.

Järjekord Poola-Ukraina piiril kojusoovijaist. Foto: Erakogu foto

Täiskasvanud vaatavad oma lapsi märgade silmadega pealt, planeerides mõttes edasist elu, mis peab jätkuma tühja koha pealt.

Inna Šulženko peas keerlevad niisamuti mõtted. Et kuidas küll nende, ukrainlaste elu 24. veebruarist alates muutus. Ja kuigi uudistes kirjutatakse, et sõda varsti lõpeb ja Ukraina võidab, küsivad inimesed: «Millal saavad lapsed väljas jalutada ilma sireene ja pommiplahvatusi kuulmata, millal saabub normaalne elu?» Aga sellele ei oska Inna Žulšenko kuidagi vastata.

Inna räägib veel, et väga paljud sõja algul välismaale pagenud ukrainlased kipuvad koju ning Poola-Ukraina piiripunktides on taas mitmepäevased järjekorrad. Seekord mitte Ukrainast välja-, vaid riiki sissetoovatel teedel. Üks ta Prantsusmaalt teele asunud tuttav on piiripunktis, mis asub Hrushivi lähedal, oodanud kolm ööpäeva. Nendes järjekordades seisvate perede eest ei hoolitse praegu keegi ning süüa on väga keeruline hankida. Kojusaamise teekond üle piiri tagasi Ukrainasse on kohati raskemgi, kui see oli lahkumisel, mil sõja käest põgenevate inimeste eest hoolitsejaid ohtralt jätkus.

Pidu – Вышиванка. Foto: Inna Šulženko

Kõigest hoolimata tähistasid ukrainlased 19. mail suurt pidupäeva Вышиванкаt ja katsid sel puhul laua. Võšivanka on tikanditega traditsiooniline Ukraina rahvarõivas, selle sõnaga tähistatakse nii tikanditega särki, kleiti kui ka pluuse.

Supp, maitsev supp. Valaja kauni tikandiga pluusis naine. Foto: Inna Šulženko