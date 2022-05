VIDEO ⟩ Eurovisiooni lauluvõistluse ajal laulis ka taevas Dnipro kohal – õhuhäirest!

«Kindlasti on see võit väga paljudele ukrainalastele oluline, aga minu mõtted on olnud mujal,» sõnas ta. «Tegelikult on see isegi naljakas: teistele inimestele, keda ma aidata püüan, räägin kogu aeg, et elu läheb edasi, aga ma ise olen muust maailmast täiesti kõrvale jäänud. Aitäh, et mu tagasi ellu äratasid.»

Inna Šulženko ei ole suur räpi austaja, aga Ukraina võidulaulu meloodilisem pool ja refrään meeldisid talle küll. Siiski kahtlustab ta, et Ukraina sai võidu mitte laulu enda, vaid selle pärast, et Venemaa agressioni tõttu Ukrainasse toetavad nende riiki kõik.

Siis kuulas Inna Šulženko ära Eesti laulu «Hope» ja märkis, et see meeldis talle isegi rohkem. Seejärel ütles, et nüüd peab kohe asuma kuulama Leedu laulu, või saab oma poja Ivani käest pragada.

Inna Šulženko täiskasvanud poeg Ivan õpib juba neli aastat Vilniuses ja just poja juurde Vilniusesse viis Inna sõja esimesel nädalal ka oma tütre Kirina. «Mu poeg ei andesta mulle, kui kuuleb, et ma ei tea Leedu loost veel midagi,» rääkis ta. Inna poeg armastab Leedut väga, ja haavub alati, kui ema mõne Leedu rahva tähtpäeva kahe silma vahele jätab. Aga neid tähtpäevi on Leedus palju.

Millega Inna Šulženko nädalalõpul tegeles, et tal isegi Eurovisioon silmist kadus?

Kolm võitlejat sõjas: Inna, Katerina ja Ivanka. Foto: Erakogu foto

Inna on Tartu Postimehele saatnud sõnumeid sõja esimestest tundidest saadik. Väga sageli pikib ta neisse lugusid paljudest teistest inimestest, kes Dnipros hoolitsevad rindejoone sõdurite või lahingupiirkondadest põgenenud inimeste eest.

Eile kohtus Inna Šulženko vabatahtliku Katerinaga, kellega saab ta kokku väga harva. Katerina on pildil keskel. Temast paremal on vabatahtlik Ivanka, kes on tuttav ka ühest varasemast postitusest, mil Ivanka autoraadiost kostvale lodjapuu-laulule hoogsalt kaasa hõiskas.

Aga Katerinat tunneb Inna Šulženko 2014. aastast, mil Inna ise Luganskist põgenenuna vabatahtlikutööd alustas. Katerina tegeles juba siis rinde eesliini sõdurite aitamisega, organiseerides neile toitu, rõivaid ja esmaabivahendeid. Aga ka naeratusi ja lahkeid sõnu, olles noortele sõjameestele otsekui ema eest.

Ivanka organiseerib ja kogub sõdureile mõeldud varusid kõigepealt Dniprosse, et siis, kui Karterina tuleb, saaks ta kerge vaevaga kokku panna uue koorma kõigest vajalikust, mida rindele viia.

Otsekui külm dušš eilsele Eurovisooni võidule on aga Inna saadetud video eileõhtusest häirest.

Inna seisab aknal, vaatab pimedasse öösse, paar autot sõidab. Samal ajal jälgib suur osa Euroopast lauluvõistlust... Aga Dnipro taevas laulab samuti. Seda heli on videos 10 sekundit. Dnipro elanikud olid sunnitud õhuhäiret täna öösel kuulma väikeste vaheaegadega terve öö.

Viimastest sõjateadetest on lugeda, et Venemaa on tulistanud Dnipropetrovski oblasti Shiroke'i kogukonda iseliikuvatest raketiheitjasüsteemidest Uragan. Inimesed viga ei saanud, küll aga lõhuti mitmel majal aknad, teatas piirkonna sõjaväeadministratsiooni juht Valentõn Reznitšenko Telegramis.

Uragan Foto: Photo: armyinform.com.ua