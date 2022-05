Dniprosse jõudnud põgenike lapsed on aplad iga suutäie järele

Küsimuse peale, kuidas nad tulema pääsesid, vastas mees, et ta naine kahe lapsega tulid ära juba märtsis, kuna vajasid haiglaravi. Mees ise pääses aga viimase päästekonvoiga, kolmas laps süles.

Sõjateadete kohaselt on Vene väed linnu ümber piiramas ja humanitaarkoridorid on sulgumas. Siiski ei ole Ukraina väed neid linnu maha jätnud.

Dnipros toiduabi ootavad inimesed, kes on pääsenud põrgust, jagavad oma lugusid nappide sõnadega. Rõõmustavad selle üle, kui nende lastega on kõik korras, ja kirjeldavad, kuidas nad neid plahvatuste eest keldritesse peitsid.

Inna Šulženko hinnangul oli nende organisatsiooni väravate taga täna abi saamas 200–300 inimest. «Kui inimesed hommikul siia kogunevad, et sooja suppi saada, on näha, kui näljased on nende lapsed ja kui aplalt nad suutäite järele haaravad.