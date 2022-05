Tähe tänaval jääb üks lõik nädalaks liiklusele suletuks

Bussiliin nr 9 on sel perioodil suunatud ümbersõidule. Linnast väljuval suunal on ajutine teekond Võru tn – Sõbra tn – Tähe tn. Linna siseneval suunal on ajutine teekond Tähe tn – Vaba tn – Võru tn – Riia tn. Linda peatuse ajutine peatus paigaldatakse Vaba tänavale, Eha peatuse asenduspeatus on Lootuse ja Lille peatuse asenduspeatus on Riiamäe.