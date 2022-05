VIDEO ⟩ Üks naine päästis Sjevjerodonetskis pommide alt 32 koera

See naine oli kõigepealt need loomad tänavailt «üles korjanud» ning elas koos nendega pikemat aega keldris. Kui sai, käis neid väljas jalutamas, ja kui uus pommitamine algas ja sireenid huilgasid, siis jooksid koeradki karjas varjendi poole nagu oleksid nad inimesed.

See naine tunneb väga kaasa lemmikloomadele, kelle omanikud on nad hüljanud. Sõjas juhtub muidugi hullematki. Too naine aga ütles, et tema ei saanud neid loomi kuidagi sinna maha jätta, mis sest, et need polnud tema loomad.