VIDEO ⟩ Inna Šulženko meenutab 9. mail oma vanaema, kes kartis rahu aja sõjalennukite paraadi

Õitest küllastunud pargiosa ümbritseb piirdelint. Inna Šulženko ütleb, et see lint kaitseb taimi, põõsaid ja puid inimeste eest, see ei ole veetud sinna, et kaitsta mõnd punamonumenti või keelata inimestel 9. mai nimelisel võidupäeval lilli kuhugi monumendile asetamast.

Sotsiaaltöötajal Inna Šulženkol on täna olnud palju tööd ja ta ei oska vastata küsimusele, kui palju Dnipros memoriaalide juurde lilli viiakse. Ütleb, et talle endale on 9. mai hoopis teistsugune päev...

Tema vanaema oli sõja ajal noor, ja nii nagu paljud noored, võitles ka tema. Aga rahu aegade 9. mail nuttis ja kartis sõjalennukeid, sest 9. mail toimusid kõikjal sõjatehnika paraadid ja taevas mürisesid lennukid.

Inna mäletab, kuidas Babuni (nii nad vanaema kutsusid) neile läbi pisarate ütles, et ta ei taha, et lapsed sõda näeksid!

«Naersime siis talle vastu ja ütlesime, mis sõjast sa räägid 21. sajandil,» meenutab Inna. Tänaseks ei ole ei Inna ega ta õed enam lapsed, ja alates aastast 2014 meenutavad nad oma armsa Babuni öeldut hoopis teistmoodi. Nüüd küsivad ka nemad nii nagu paljud inimesed terves maailmas, miks üldse peab sõdu pidama ja miks inimesed peavad neis surema.

Täna pärastlõunalgi lendas Dnipro kohal sõjalennuk. Paljud jätkasid oma tööd nagu ka vabatahtlik Ivanka, keda näeb samuti videos.

«Ivanka on suure südamega habras naine, kes tegutseb sõjaväe parema varustatuse nimel. Ta kogub abi kõikjalt Ukrainast,» iseloomustab teda Inna Šulženko. «Et sõdurid oleksid toidetud ja rõivais ning ravimitega varustatud ja heas tujus.»

Ta käes on joonistused lastelt ja ta proovib koos ühe mehega, kes on samuti vabatahtlik, laulda kaasa autost kostvat lodjapuu laulu.

Inna Šulženko teab – tal on haiglasse sageli asja – , et samal ajal võetakse Dnipro hospitalides vastu kas jäsemeteta või siis teistsuguste, aga väga raskete vigastustega noorsõdureid.

«Ja kui nende meeste silmadesse vaadata, siis näed seal valu. Saad aru, et iga päev kaotab keegi neist elu või tervise selle nimel, et teised saaksid magada ja elada! Paljud neist on nii noored, et nende kohta võiks öelda: veel eile oli nad lapsed,» kirjutab Inna Šulženko.