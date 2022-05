Enriko Talvistu: üheksaeurone kuukaart linna transpordis

Oleks ju ilus arvata, et kõik kodanikud Tartus vaid jalgrattaga või jala liiguksid ning kaupa veetaks hobuvankritega. Õnneks on tehnika areng meile muidki liiklusvahendeid andnud. Salata ei saa, et Eestis on autostumine üsna ülekäte läinud. Eks see ole värskelt jõukamaks saanud riigi tavaline areng, kus võrreldes nõukogudeaegse puudusega saab enamik peresid enesele ühe auto või ehk mitugi lubada. Nüüd üritame seda n-ö hambapastat jälle tuubi tagasi ajada.