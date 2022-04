Sjevjerodonetski haiglas on ravil mürsukildudest haavatud lapsed

Sergei on pärit Sjevjerodonetskist või õigemini nende varemete vahelt, mis sellest linnast praegu alles on.

Sergei näitas Innale pilte, kuidas inimesed õhurünnaku ajal Sjevjerodonetskis keldris istuvad. Samuti näitas ta pilte haiglast, kus ise viibis. Need pildid ei ole meeldivad. Sergei enda lapsed ja naine on õnneks terved.

Kui Inna Šulženko ütles eile, et Caritase toidujärjekorras on väga palju inimesi, siis täna kordas ta sama, ja lisas, et rahvast on aina rohkem ja rohkem. Et Dnipros pinge kasvab. Keegi ei tea, kas Dniprol läheb paremini kui neil teistel Ukraina linnadel, kust praegu põgenikud Dniprosse valguvad, või seisab Dniprol ees midagi niisama karmi.