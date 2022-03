Inna Šulženko on Ukraina humanitaartöötaja alates 2015. aastast. Ta on aidanud Luganski ja Donetski isehakanud rahvavabariikide piiralade inimesi ja toetanud sisepõgenikke. Venemaa invasiooni esimestest tundidest saadik läkitas ta Tartu Postimehe lugejaile teateid oma elust. Ka sellest, kuidas ta Dniprost sõja kolmandal päeval põgenes, et viia 9-aastane tütar sõja eest varju Vilniusesse, kus õpib ta täiskasvanud poeg. Nüüd on Inna Šulženko tagasi Dnipros veendumusega, et vaid Ukrainas saab ta oma rahvast kõige paremini aidata.