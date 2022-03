Mariupolist pääsenud seisavad Dnipros pikas järjekorras, et toiduabi saada

«Täna oli jälle raske päev,» kirjutab Inna Šulženko. «Paljud inimesed, kel on õnnestunud välja pääseda Mariupolist, tulid toiduabi saama. Töötame väsimatult. Järjekorrad on pikad, need inimesed on meeleheitel, meie aga muretseme, kas kõigile jätkub.»