Ellujäänud jagavad kohutavat sõnumit: Mariupolit ei ole enam

Inna kirjeldab, et kui Mariupolist pääsenud inimesed on Dniprosse jõudnult veidi rahunenud, otsivad nad põuest välja kortsunud paberitükid numbritega ja asuvad helistama, teatades sugulastele nende nimesid, kel Mariupolist välja pääseda ei õnnestunud, aga kes on veel loodetavasti elus. Või kes on saanud surma.