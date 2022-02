Loone Ots on oma artiklis (TPM 2.2) andnud Pepleri tänava nime kujunemisloost suurepärase ülevaate. Kiitkem! Lugejad saavad kinnituse – ka need, kes seda veel ei teadnud –, et Pepleri nimi on sel paigal Tartu ülalinnas ürgne. Pepleri on kõige esimene teadaolev toponüüm, mis on siin selle paiga tähistamiseks kasutusel olnud, muu hulgas näiteks kujul Pepleri maa. Ka tänav sellel kohal on aegade algusest kandnud Pepleri nime. Keeled, milles seda nime on kirjutatud, on olnud erinevad: saksa, vene, eesti. Niisamuti on muutunud sajandite jooksul iga keele õigekirjareeglid ja -tavad, kuid nimi ise on säilinud meie ajani ning seob tänast päeva kõige otsemalt vähemalt 16. sajandiga. Pool tuhat aastat!