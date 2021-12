Enne jõulupühi võttis Postimehe toimetusega ühendust mitu lugejat, kes kurtsid, et lubatud teelõik ei ole nende kodu lähistel ikka veel korras ja ajutine lahendus on hoopis ohtlikuks muutunud. «Kui ma sõidan botaanikaaia poolt, siis juhul kui ma pole just kõrge maasturi roolis, ma ei näegi seda teravust enne selle ületamist,» kirjutas lugeja.