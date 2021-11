MIKS? ⟩ Miks on hiljuti asfalteeritud Munga tänava teejupp täidetud tänavakividega?

Meile anti tee sulgemisluba alates õhtul kella kuuest, aga selleks ajaks, kui me töödega ühele poole jõudsime, olid asfalditehased juba kinni. Nii panimegi sinna uunikivitäite, sest killustik oleks järgmisel päeval sealt kohe välja sõidetud ning me pidanuks seda lappima hakkama.

Asfalteerija lubas tulla ülejärgmise nädala kolmapäeval. Praegu on asfalteerimisega väga kriitiline seis ja järjekorrad on pikad. See on aga hea ja püsiv lahendus, kivid ei tule sealt nii kergelt välja. Ka varem on nii tehtud.