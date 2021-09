Teeme ühe asja selgeks: Eesti 200 ei ole Tartusse uue raamatukogu ehitamise vastu, nagu väidab Hannes Astok. Me seisame selle eest, et Tartu linnasüda oleks midagi enamat kui läbisõidukoht teel Lõunakeskusse. Südalinna tulebki ehitada ühiskondlikke hooneid ja elumaju. Raamatukogu pole ainult koht, kust laenata raamatuid, vaid avatud ühiskondlik hoone, kus inimesed kohtuvad, kus toimuvad üritused ning vestlused. Selleks et raamatukogu toimiks avaliku ruumina, peab see olema tänapäevane ja sellist püüdlust toetavad Tartus kõik poliitilised jõud.

Kuid – ja jõuamegi probleemi tuumani – kas see maja tuleb ehitada pargi arvelt? Linnavalitsus püüab meid rahustada sellega, et seda hoonet on võimalik planeerida parki kõrghaljastust puutumata ja alles jäävat nii park kui ka roheala.

Hoone mahtudega tutvununa ei suuda ma siiamaani mõista, kuidas saab 22 000 ruutmeetrit suur nelja korrusega hoone, millele lisandub kaks maa-alust parklakorrust, sedasi parki mahtuda. Võrdluseks: Kumu on umbes 25 000, Helsingi raamatukogu Oodi umbes 18 000 ruutmeetrit. Tartu planeerib Helsingi Oodist suuremat maja ja kinnitab, et park jääb alles.

Linnapea lubadus, et hoone ehitatakse pargi keskele, on veel kõige halvem valik, sest iga hoone vajab enda ümber teeninduskuja, ka päästetehnika juurdepääsu ja parkla sissesõitu. Nii suur hoone ei mahu mugavalt parki, ta siiski kõrgub pargi arvelt.

Kinnitan, et Tartu linna­südamesse uue raamatu­kogu ehitamise eest seisame sama kindlalt kui Tartu linnaruumi rohealade ja nutika, kliima mõjudest lähtuva arengu eest.

Südalinna enim kasutatav piirkond on Riia-Turu-Vabaduse ristmiku ala, mis on paraku asfaldikõrb. See ei ole inimsõbralik avatud linnaruum inimestele. Tänavu kuumadel suvepäevadel käisime Riia-Turu ristil valijatega suhtlemas, temperatuur oli 40 kraadi ligi, varju leida polnud kusagilt, kuumas asfalt ja kuumasid hooned ümberringi.

Keskpark on selle piirkonna ainus roheala, mis pakub varju. Et see polevat rohealana väärtuslik, ei ole pargina meeldivaim või et liigirikkust napib, on siiski linnavalitsuse tegemata töö.

Kõige lihtsam on asuda hoonestama rohealasid, palju keerulisem on maju kavandada tühermaadele, parklate asemele või teiste majade vahele. Veelgi keerulisem tundub Tartus olevat arendada rohealasid liigirikkuses ning tasakaalus inimtegevuse ja looduse vajaduste vahel. Viimaste aastate statistika näitab kuumalainete sagenemise riski ja sellel suvel sai järeldada kuumalainest tingitud liigsuremust.

Kõrghaljastuse arvelt hoonestamine võimendab kuumalainete mõju linnaruumis veelgi, ka hoonetes läheb palavamaks, mis tingib kallite jahutussüsteemide vajaduse. Tark on hoida looduse ja hoonestuse tasakaalu, et vältida liigkuumenemist ja niiskuse kadu ning tuulekoridoride teket. Pargid aitavad kliimaäärmuste mõju leevendada.

Kliimasäästliku südalinna kultuurikeskuse ehitamiseks on vaja otsida uut asukohta. Kliimasäästlik kultuurikeskus ei saa olla samal ajal autoparkla, drive-in-kultuurimaja, mis suurendab autoga liiklemist südalinnas.