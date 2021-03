Neli aastakümmet tagasi, kui olin saanud Tartu ülikooli studioosuseks, hakkas mind huvitama, mis imeloom see tartu vaim ikka on. Üks elukogenud tartlane selgitas mulle, et tartu vaim on see, kui kõnnid üle Raekoja platsi, keegi paneb sulle jala taha ja kukud ninuli. Vaatad ringi, aga kedagi pole.