Kutsenõukogusid on 14 ning need on kutseseadusest lähtuvalt määranud valitsus. Kutsenõukogud otsustavad kutsestandardite koostamise ja kinnitamise, valivad kutse andjad, annavad koolidele kutse andmise õigusi jmt. Kutsenõukogudesse kuulub kokku ligi 300 kutse- ja erialaühenduste, tööandjate, töötajate, kutse- ja kõrgkoolide ning riigiasutuste esindajat. Kutsenõukogud tegutsevad kutsekoja juures, mis toetab ka kutsestandardite koostamist ning kutse andjate tegevust.