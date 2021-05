Kui Tõnis Arjusest (36) üheksa aasta eest Tartu linnaarhitekt sai, ütles ta intervjuu viimases küsimuses enda kohta: «Kuigi olen arhitekt, pean linnaruumis tähtsamaks seda, mis jääb majade vahele. See on see, mille pärast kõige rohkem muretsen, see on see, mida me enamasti kasutame.