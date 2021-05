Kümne aastaga on üles kasvanud põlvkond noori, kelle jaoks kuplitega maja Tigutorni naabruses on oma kohal seisnud otsekui aegade algusest saadik. Ahhaast on saanud ülikoolilinna maamärk, mille poole rühib aastas 200 000 külastajat ehk kaks Tartu linna täit inimesi.