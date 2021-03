Võiduka kujunduse, mille keskseks elemendiks on edutrepp ning toimekad mehed ja naised, autor on Tartu Postimehe disainer Artur Kuus.

Lisaks Tartu Postimehele jõudisid avatud kujunduse kategoorias esinelikusse Delovõe Vedomostis 12. veebruaril ilmunud küljega «Кто хочет стать пенсионером?» (autor Jelena Tsenno), Pärnu Postimehes 19. veebruaril ilmunud loodusrubriigi kujundus (autorid Janek Talpas-Taltsepp ja Malle Pirrus) ning 4jaleht infograafika ja illustratsioonid (autorid on Mihkel Lappmaa, Markus Tamm ja Andre Taal ja Berta Kisand).

Artur Kuus tõdes, et mõjukate tartlaste ja tartumaalaste edetabeli kujundamine polnud lihtne ülesanne. «Inimene on muidugi loomult edev ning soovib end alati kellegagi võrrelda. Ent sellist edetabelit, millel pole mõõdetavat mõõdikut, on väga keeruline esitleda ning kujundada – jutt pole ju sentimeetritest või sekunditest. Sestap võtsingi seekord üsna vabalt ja toimetus usaldas mind edetabelit lahendama mitte nii väga tõsise nurga alt,» rääkis ta.