«Mida mõjukus tähendab, pole just selge,» sedastab tänase lehe arvamusloos keele- ja kirjandusteadlane ning meedia asjatundja Tiit Hennoste. Samas lisab ta, et ainus, mida kahtluse alla ei ole seatud, on arusaam, et mõjukad inimesed on olemas.

Niisiis: on’s see, millega me siin tegeleme, tühipaljas meelelahutus? Meelelahutus muidugi. Aga mitte tühipaljas. Kõik need inimesed, kes järgnevasse esisajasesse mahtusid, aga ka need, kes tahapoole jäid, on elus korda saatnud küllalt palju sellist, milleta oleks keeruline Tartut või Tartumaad ette kujutada. Nende teekond, võimalused ja ajendid on olnud erinevad, aga nad on igal juhul meie elu ühel või teisel moel kujundanud. Nende hulgas on ka neid, keda tuntakse omas valdkonnas terves ilmas.