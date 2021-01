See oli hästi segane aeg, mil korraga kehtisid nõukogude seadused ning isemajandava Eesti turumajanduslikud põhimõtted, meenutab Tartu tarbijate kooperatiivi kaubamaja juhtinud Jaan Kallas. «See oli aeg, mil korda ei olnud. See oli mitte Metsik Lääs, vaid Metsik Ida,» lisab ta. «Aga see oli ka aken ajas, mida ära kasutades panid nutikad inimesed oma elule ja ärile korraliku aluse.»