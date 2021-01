Koroonakriis on kestnud piisavalt pikalt, et teha usaldusväärseid järeldusi selle mõju kohta eri valdkondades. Liikumise seisukohalt kujutab koroonakriis endast ohtu langeda sügavamale autokesksusse, sest inimeste liikumisviiside valik on muutunud kriisi mõjul individualistlikumaks. Samas pakub kriis unikaalseid võimalusi liikuvuse ambitsioonikaks ümberkujundamiseks.