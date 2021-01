Markus Meieri artikkel «Tasuta ühistransport Tartus on vaid aja küsimus» (TPM, 17.12) püüab jätta muljet, et tasuta ühistransport meelitaks autoomanikud päevapealt bussiga sõitma. Justkui praegu ei ole bussisõit autojuhtidele taskukohane.

Annelinna tänavad upuvad autodesse, ja see näitab, et Tartu elanik ei ole vaene ja küsimus ei ole pileti hinnas. Aga et kliimaprobleem on aktuaalne, võiksime mõelda, kuidas saaks Annelinna elanik endale keskkonnasäästlikku elektriautot lubada, ilma et peaks viienda korruse aknast pikendusjuhet igal õhtul alla viskama.