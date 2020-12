Lehetoimetus valis aasta kolleegiks Vilja Kohleri

Ehkki Vilja Kohler on praeguses ametis olnud alles mõne kuu, on ta nii Postimehe kui Tartu Postimehe väljaandmisse reporteri ning toimetajana panustanud üle 30 aasta.

Lisaks vahedale huumorimeelele ja julgele kõnepruugile kiidavad kolleegid Vilja osavõtlikku ja abivalmis eluhoiakut, mis on temast teinud muu hulgas ka vilunud koolitaja. Tema näpunäidete järgi on ajakirjanduses esimesi samme astunud suur hulk noori ja kaugeltki mitte alati pole ta õpetajaks sattunud ametikohustuse tõttu, vaid pigem pühendumuse ajel – ta on üks nendest, kellele ajakirjanikuamet pole lihtsalt elukutse, vaid ka elu kutse.

Töökaaslased tähtsustavad Vilja Kohlerit ka kui toimetuse mälu kandjat. «Mida kõike Vilja ei mäleta: kas on ta siis ise sellest kirjutanud või meenub talle keegi, kes selle teemaga tegeles! Tema teab kohe peast, kelle poole pöörduda. Sama moodi võib ta hoobilt mõne asjasse puutuva luuletuse või tsitaadi ette kanda, nii et kuula suu ammuli,» kirjutas aasta kolleegi valimisel üks kolleeg.

«Vähe sellest, et Viljal on, nagu ta ise ütleb, must vöö veidrikega toimetulemises, on tal ka arenenud võime kompromisse sõlmida. Tegevtoimetajana pole ta unustanud, et toimetuses ei tööta uudistemasinad, vaid päris inimesed kõigi oma murede ja rõõmudega,» lisas teine kolleeg tema iseloomustamiseks.