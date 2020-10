Aet Rebane: väga lihtne on olla halb ema

Kui ma olin 13, sõitis mulle Annelinnas selja tagant otsa üks tsikkel, millega kihutasid kaks poissi. Olin järsku näoli asfaldil. Tsikkel sõitis edasi. Mu absoluutselt esimene mõte oli, et jalas olnud uued Cartinist ostetud teksad (mis maksid 220 krooni) on nüüd katki. Sest need olidki. Üksiti oli lõhki põlv, aga see oli teisejärguline.