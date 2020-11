Juhan Telgmaa: kust algab teater? 2. osa

Mu väike sõjake teatripubliku autode mõistlikuma parkimise eest osutus donkihhotlikuks. Linnavõim ega Vanemuine mu kirjadele ei vastanudki. On see äkki üks Tartu vaimu allakäigu tunnuseid? Aga ennäe ajalehe võimu! Pärast loo ilmumist 2. septembri Tartu Postimehes võttis asja väidetavalt üles koguni volikogu majanduskomisjon. Teatril on küll suu vett täis seniajani.