Tanel Tein: «Spordimeeste valimisliidu» eest

Sest Reformierakond pole kunagi soovinud lahendada kunstimuuseumi ja raamatukogu ruumiprobleemi. Nagu väljendas aastal 2004 ka peatselt linnapeaks saanud Laine Jänes: «Me ei soovi siiski seda keskpargi ala taashoonestada. See park on linna külalistele ja elanikele küllaltki omaseks muutunud ja peaks säilima.» See kõik jätabki lihtsalt näitemängu mulje, on arusaamatu, milline on Reformierakonna tegelik seisukoht ja mida siis lõpuks tahetakse. Nõustuda saab, et keskpark tuleb säilitada ning muuta roheliseks aktiivpargiks.