Hannes Astok: koondume kultuurikeskuse stardijoonele

Kulu ei maksa karta, kuigi pole mingit kahtlust, et uus kultuurikeskus tuleb kallis. Hea asi ongi kallis, sest tegu pole kiirmoega, mida järgmisel aastal ära visata. Linn investeerib igal aastal tänavatesse miljoneid, sest me ju ei taha, et meie kallid autod meid raputaks.

Me tahame, et linn kulutaks kõvasti ka koolidele ja lasteaedadele, spordiväljakutele ja suusaradadele – taas igati mõistlikud kulud. Aga vajame ka investeeringuid tulevikku, investeeringuid, mis viiks meid uuele tasemele. Ja kultuur on see nähtamatu niidistik, mis tirib meid arengus edasi, annab impulsse nii töösturitele kui ka teenindajatele, nii IT-meestele kui ka dotsentidele.

Julgustan linnajuhte olema otsustuskindlad ning mitte kasutama kultuurikeskuse rahastamisest rääkides kõhklevat kõneviisi. Tuleb hirmsasti tahta, sellest rääkida, kõvasti pingutada, siis tuleb ka tulemus.

Paarteist aastat tagasi oli palju skeptikuid Ahhaa keskuse rajamise ajal. Argumendid olid umbes samad, kui nüüd kultuurikeskuse vastu: mis on tasuvus, kas pole liiga kallis, kes seda üleval peab, kes sinna ikka tuleb...

Tuleb tunnistada, et igaüks, kes kasvõi korra on Ahhaasse sattunud, on sealt saanud teadmisi ja avastamisrõõmu ning majast väljunud silmade särades.

Ahhaas oma esimesed avastus- ja eduelamused saanud noored on praegu ülikoolide parimad tudengid. Ahhaa külastusarvud hämmastavad positiivselt Euroopa teisi avastuskeskusi ning rõõmustavad Eesti turismikorraldajaid.

Seega on Ahhaa olnud väga hea investeering.

Ja uskuge mind, ka uus kultuurikeskus on väga hea investeering!

Seega teen ettepaneku Tartu volikogu «spordihalli valimisliidule» lõpetada mõttetu võitlus, et kuni linn ei maksa kinni spordiareeni, seni sõdime vastu kultuurikeskusele. Aeg oleks matta sõjakirves. Samas on terav pilk väga teretulnud, sest ka kultuurikeskuse juures on risk teha vildakaid valikuid.

Lõpetuseks eneseusust. Iga asi saab teoks, kui sellesse tugevasti uskuda, kõvasti tahta ning selle nimel tegutseda. Selleta poleks meil ei iseseisvat Eesti riiki ega Tartu ülikooli, ei A. Le Coqi ega Estcube’i kosmoses.

