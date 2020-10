Ott Kiens: kes päästaks Tartu kliimakava?

Tartu kliimakavas tuuakse välja, et võrreldes praegusega peavad muutuma liikumisviiside osakaalud linnatranspordis: lähema kümne aasta jooksul peab jalgrattaliiklus kasvama 11 protsenti ja autotransport sama palju kahanema. Kuidas seda suurt muutust saavutada?

Kliimakavast selgub, et Tartu elanikest pea pooled eelistaks liiklusvahendina jalgratast. Peamise takistusena nähakse ilmastikku, liiklusohte, sobivate kergliiklusteede puudumist ning jalgrattahoiu võimaluste puudumist. Kõigi takistuste puhul saab kindlasti miskit ette võtta, ka ilmastiku asjas võib uurida, kuidas meist lumisemas Soomes suudetakse talvel rattateed lumest puhtaks lükata.

Linna vana sadamaraudtee koridorist (Sõbrakeskuse tagant Siili tänavani) on kujunenud terav vaidlusobjekt üldplaneering koostamisel. Küsimus on, kas üles võetud raudtee asemele peaks tulema kergliiklustee või autotee koos kergliiklusteega.

Septembri lõpus üldplaneeringu avalikul arutelul märgiti sadamaraudtee kohta, et linlastelt ja organisatsioonidelt laekus hulk ettepanekuid, milles sooviti selle koridori muutmist kergliiklusteeks. Teame, et lastel oleks seal turvaline liigelda (vahetus läheduses on kaks lasteaeda ja põhikool). Säiliks rohekoridor, kus liikumine parandaks elanike vaimset ja füüsilist tervist.

Kergliikluse kasutamine suureneks, sest potentsiaalselt likvideeritaks kaks olulist takistust: väheneks liiklusoht ning tekiks juurde kergliiklusteid.

Transpordiplaneerijad on ammu aru saanud, et mida rohkem mugavat taristut autodele rajada, seda enam autosid kasutatakse. Aga mida mugavam on rattaga sõita, seda enam on rattureid. Samal koosolekul kõlas selgelt linnavalitsuse seisukoht, et sadamaraudtee koridoris nähakse kindlasti liikumas ka autosid. Seda hoolimata laekunud ettepanekutest ja uuest kliimakavast.

Sinna juurde ütles kõrge linnaametnik: «Meie pole seadnud eesmärki autoliiklust vähendada.» Arvestades seda, et kliimakavas on just risti vastupidi kirjas, siis tegi see nõutuks: kui tulevikueesmärgid ja neid saavutama määratud ametnikud on kardinaalselt erinevatel seisukohtadel, siis kes päästaks Tartu kliimakava?