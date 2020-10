Raimond Tamm: uus kliimakava puudutab meid kõiki

Energia- ja kliimateemad on Euroopas üha rohkem fookuses ning tekitavad aktiivset arutelu. Kuna muutused on meie igapäevaelu tempoga võrreldes väga aeglased ja samuti hoomamatud, siis kuuldub siit-sealt arvamusi, et küllap see kõik juhtub pikkade aastate pärast ning minusse otseselt ei puutu. Ilmselgelt oleks lühinägelik nende teemadega mitte tegeleda, sest meie järeltulevate põlvede heaolu sõltub suuresti just meie tänastest tegevustest. Me kõik tarbime iga päev energiat, seega puudutab kliimakava meist igaüht. Läbimõeldult tegutsedes on võimalik ühest küljest kliimamuutustega paremini kohaneda ning teisalt anda oma panus kliimamuutuste aeglustamiseks.

Tartu liitus 2014. aastal linnapeade paktiga ehk siis maailma suurima linnade liikumisega, mille fookuses on kohalikud kliima- ja energiaalased meetmed.

2018. aastal alustati Tartu säästva energia- ja kliimakava «Tartu energia 2030+» koostamist. Lähtudes linnapeade pakti eesmärkidest on uues kavas seatud sihiks vähendada aastaks 2030 linna süsinikuheidet 40 protsenti võrreldes aastaga 2010. Tulenevalt Euroopa rohelisest kokkuleppest on Tartu eesmärk saavutada kliimaneutraalsus hiljemalt aastaks 2050.

Kehtivas säästva energiamajanduse tegevuskavas seati eesmärgiks vähendada 2020. aastaks energiatarbimist ja süsinikuheidet 20 protsenti võrreldes aastaga 2010 ning tarbida vähemalt 20 protsenti energiast taastuvatest allikatest. Linnavalitsuses oleme pingutanud, et olukorda muuta ja munitsipaalsektori süsinikujalajälge vähendada. Need pingutused on ka vilja kandnud: aastatel 2010–2017 vähenes munitsipaalsektori süsinikuemissioon 19 protsenti.

Eelmisel aastal käivitunud rattaringluse ning linnaliinibusside täielikult biogaasile üleviimise mõju selles vähenemises veel ei kajastu. Meie jalajälge aitab samuti tublisti vähendada aastateks 2021–2022 tehtud elektrihange, mille tulemusena tarbime linnavalitsuse haldusalas olevates hoonetes (sh koolid ja lasteaiad) ning tänavavalgustuses ainult rohelist elektrit. Uue energia- ja kliimakavaga oleme valmis vastu võtma väljakutse, et aastal 2024, kui kanname Euroopa kultuuripealinna tiitlit, on Tartu munitsipaalsektori süsinikuheide nullilähedane.

Kogukondliku kokkuleppega liitujad kinnitavad, et kasutavad aastaks 2024 üksnes rohelist elektri- ning soojusenergiat.

Vaadeldaval perioodil on kahe protsendi võrra vähenenud ka elamusektori süsinikuheide. Sellele on kaasa aidanud energiatõhusamate hoonete ehitamine, olemasolevate hoonete järkjärguline rekonstrueerimine ning taastuvenergia ulatuslikum kasutamine hoonete kütmisel (peamiselt kaugküte, aga ka maasoojus jm küttelahendused). Kuid see on ilusam pool pildist.

Paraku tuleb tõdeda, et süsinikuemissioon on Tartus tervikuna viimasel kümnendil suurenenud 31 protsenti. Arvud näitavad, et emissiooni kasv tuleb peamiselt era- ja avalikus sektoris (praegusel juhul ei ole siia hulka arvatud munitsipaalsektorit) tarbitavast elektrienergiast ning järjekindlalt kasvavast autoliiklusest. Nii illustreerivadki teist poolt pildist 64-protsendiline emissioonide kasv era- ja avalikus sektoris ning 35 protsendi võrra suurem heide eratranspordis.