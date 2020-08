Maarjamõisa parkimismajas haigutab endiselt tühjus

Parkimismaja ülemised korrused on suletud, kahel esimesel oli kolmapäeva hommikul ligi 50 autot. Samas olid ümberkaudsed parklad ning mõnel pool ka tänavaääred täis pargitud. Tund aega parkimist parkimismajas maksab ühe euro. Kliinikumis käinud Kaili Rajasalu üritas mobiiltelefoni kaudu autot parkima panna ning kirus selle tema jaoks mõnevõrra keerulist korraldust. «Olen vähihaige lapsega keemiaravil ja mul pole aega otsida tasuta kohta või käia parkimiskella keeramas,» põhjendas Rajasalu. Ta lisas, et ta pole veel postist kätte saanud invakaarti, mis võimaldaks tasuta parkida. «Ravi on määramata ajaga, me ei tea, mis kellani peame haiglas olema. Pärast keemiaravi tuleb meil minna uuringut tegema kõrvalmajja ja ma ei jaksa otsida seal uut parkimiskohta,» lausus ta. Rajasalu on pidanud sageli kliinikumi juures parkima juba neli aastat. Selle aja jooksul on tema sõnul auto tihedalt täis parklates pea iga kord mõne uue mõlgi saanud. See on veel üks põhjus eelistada parkimismaja, kus ruumi on lahedalt.