Kultuurikorralduslikult väärib juulikuine autovabaduse puiestee kiitust, aga pikas plaanis tuleb Tartul tegelda kasvava autode hulga äramahutamisega. Üldplaneering on selle probleemi lahendamisel liiga tagasihoidliku ambitsiooniga. ⟩ Enriko Talvistu: autod on tulnud Tartusse selleks, et jääda

Kohe alguseks tuleb kiita neid kultuurikorraldajaid, kes suutsid selle autovaba osa sisuga täita. Frankfurt am Mainis oli sama idee Maini jõe äärse tee sulgemisega juba mullu, aga siis polnud välja mõeldud programmi, mida seal teha. Sel suvel on programm ning käivad vaidlused kohalikus volikogus, kas sulgeda suveks või suisa terveks aastaks.

Pariisis Seine’i kaldapealsete suverandadeks muutmine on juba vana lugu ning jätkub kindla eduga. See, et lätlased tegid Tartu eeskujul sama trikki Riia Terbatas ielal (Tartu tänaval), ei lähe naljaga võttes muidugi arvesse, kuna võrreldes paralleelse Brievibas ielaga (Vabaduse tänav) on see siiski kõrvaltänav.

Muret tekitab aga see, et sõidukite hulk Tartu tänavail muudkui kasvab. Kahjuks me seda arvu täpselt ei teagi. Riiklik autoregister nii pisikeses riigis nagu Eesti ei suuda öelda, kas kõik Tartus registreeritud autod just siin vuravad või kas mujal riigis registreeritud autod vuravad näiteks Tartus.

Hiljuti avaldati Baierimaa kohta andmed, et Münchenis tekkis möödunud aastal juurde 14 500 sõiduautot, mis keskmise pikkuse 4,4 meetrit juures teeb 64 parkimiskilomeetrit. Kogu Saksamaal on kasutusel 47 miljonit sõiduautot, seega vähem kui kahe elaniku (lapsed-vanurid kaasa arvatud) kohta üks sõiduvahend.

Tartu kohta võime kindlalt öelda seda, et 1938. aasta lõpu loenduses oli meil, toona umbes neli korda väiksema pindalaga linnas liikvel 731 jõuvankrit (autod ja mootorrattad kokku). Aastas oli see arv suurenenud 85 võrra. Tänapäeva autode hulga suurenemist võib igaüks vaid ise arvata.

Üsna iseenesestmõistetavalt on Vabaduse puiestee osaline sulgemine üks selliseid meetmeid, mis peaks meelitama linnakodanikke kasutama ühissõidukeid või laenurattaid. Igati tubli ja kiiduväärt. Ainult et kuhu need üha juurdekasvavad autohulgad panna?

Eesti on, jah, ikka veel noor riik, milles äsja tekkinud rikkuse näitamine sõidukite omamise kaudu on igati au sees, ning sinna pole miskit parata. Väheusutav, et keegi tartlastest autoomanikest oma sõiduki lihtsalt põhjuseta ära annab. Tõsi, järjest vähemaks on jäänud neid seismajäänud romusid kusagil hoovis või suisa tänaval, aga neid siiski on. Samas on kasvanud uute autode ostmine kasutatute asemel. Statistika selleski vallas on tundmatu.

Ometi võib lugeda mitmetest teadetest, et uute sõidukite omandamine pandeemia ajel üha kasvab. Paljud ei julge enam sõita ühissõidukis, äkki nakkab.

Tegelikult on põhjust linnavalitsusel tõsiselt mõelda üle olemasolevate bussiliinide sobivus ja kasulikkus liiklejatele. Seal on kindlasti parandatavat või näiteks südalinna tasuta minibussid või tasuta bussiliiklus üldiselt. Võiks ju olla pargi ja sõida süsteem äärelinna parklatega, mida bussid iga kümne minuti tagant väisavad, ning selleks ka vastav arvutiteavitus. Aga seni pole.