Stepan Karja: autoliiklust piirates mõelgem ubade jaotumuse seadusele

Minul ei olnud vajadust otsida abi kõrgete kraadidega teadlastelt, sest mul sündis ideenarmas töötada ümberlükkamatu seadus välja abilinnapeade Reno Laidre (TPM, 13.1) ja Raimond Tamme (13.5) ning liikuvusekspert Aksel Parti (26.5) lausungite täiustusena, ning lisaks toetusin ka tuletõrjujate suust kuulnud lausele: «Kui ruumis on vingugaasi hõredalt, on võimalik inimene päästa, kui aga paksult, siis hukkub.» Samuti toetab minu mõttekäike maastikuarhitekt Karin Bachmanni hinnang: «Auto on väga väärt asi, üks ägedamaid leiutisi üldse...» (TPM, 11.6)

Loodan, et nimetatud abilinnapead ei pahanda, et nende postulaadid lugesin ühtivaiks liikuvuseksperdi mõttekäiguga, mis kuulutas ekslikuks arvamuse, et kui olemasolevale ruumile uus kanal juurde rajada, voolab osa vedelikku uude kanalisse ning vaba ruumi jääb mujale rohkem. Miks on see arvamus ekslik?

Tekkis kahtlus, kas eksperdi ja tema mõttekaaslaste järelduste nõrkus ei võinud tuleneda näitlikustamiseks võetud ebapüsivate substantside, nagu on vesi ja gaas, kasutamisest. Seepärast võtsin ma oma (esialgu mõttelises) katses kasutusse kuivatatud aedoad, sest eksperimendis keskmise temperatuuri ja niiskuse tingimustes nende suurus ei muutu ning pealegi sarnaneb uba sõiduautoga ning igaühel peaks liiklusvahendite jaotumise mõttelises kujutluses tekkima pildid hõlpsamini kui arutluses veega, gaasist rääkimata.

Eelnevast lähtudes sõnastasin seaduse teoreetilise sisu: aedubade hulk suuremast anumast väiksematesse ümber paigutades ei muutu. Et võimalike oponendide väiteid raksuga ümber lükata, sõnastasin ka teise, veel lihtsama seaduspärasuse: ükski uba ei saa ühel ajahetkel olla mitmes kohas. Mõlemat väidet on igaühel lihtne järele proovida.

Ekspert võib muidugi väita, et erinevalt ubadest ei seisa autost vabaks jääv koht kuigi kaua tühjana, sinna ilmub kohe teine sõiduvahend. Aga teades, et autod ei ringle õhus, saame väita, et uude kohta saabunud auto vabastas koha mujal, kus võib vähemalt mingil ajavahemikul liikuda jalakäijagi, mõnel juhul aga tärkab muru.

Mäletan «roheliste» linlaste pahameeleavaldusi, kui on kavandatud Riia, Turu, Aardla, Tehase, Emajõe ja ehk mõne teisegi tänava sõidutee laiendusi ning Ihaste ja Vabaduse silla projekteerimise ajal. Hiljem aga leebuti – tõepoolest vajalik töö sai tehtud ja ümbruski muutus ilusamaks. Kuid linna areng ei jää seisma, uusi ideid ja plaane linna taristu täiustamiseks ei käi välja mitte ainult linnavalitsuse töötajad, vaid muudki ärksa vaimuga kodanikud – kes kiidab, kes laidab.