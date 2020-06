Kauaoodatud sünnipäevakink: värske peatreener Toomas Kandimaa ei lasknud võimalust käest

Palju õnne sünnipäevaks, Toomas Kandimaa! Kas peatreeneri koht oli kauaoodatud kingitus?

Toomas Kandimaa: See on tulnud ka varem jutuks, mis seal salata. Mingil määral tundsin, et nüüd on õige hetk võtta selline vastutus. Olen abitreenerina õppinud erinevate treenerite kõrvalt ja neilt on häid asju kaasa võtta. Ega pole palju treenereid, kes saavad kiidelda sellega, et neile üht kohta mitu korda pakuti. Tavaliselt kui üks kord see võimalus antakse, siis rohkem mitte. Nüüd oli aeg see samm teha ja kui oleksin ära öelnud, poleks rohkem ma seda võimalust saanud.

Robert Peterson: Toomas Kandimaale on seda juba varemgi pakutud ning Priit Venel sai leping niikuinii läbi. Sellises olukorras, kus me ei teadnud, mis üldse korvpallis edasi saab, tundus õige aeg ja koht see võimalus Toomasele pakkuda. ​

​Toomas Kandimaa, olete olnud abitreener viimased 15 aastat. Mida olete selles rollis enim õppinud?

Kandimaa: Need võistkonnad, kus olen abitreeneri rolli täitnud, on olnud väga erinevad. Kui ühel hetkel jõuame eurosarjas final four'i ja teisel hetkel öeldakse, et korvpalli toetamine lõpetatakse üldse ära ning ennast tuleb sellisest seisust üles ehitada..siis neid asju ei saa võrrelda. Kerge ei saa peatreeneri roll kindlasti olema, eriti praeguses seisus, kui olukord üldiselt on segane. Tuleb arvestada, et ka meil tulevad keerulised ajad, peame rohkem arvestama oma noortega, aga leidma juurde nii palju tugevust kui võimalik.

Koroonakriis pööras spordi pea peale. Kuidas olete klubina vahepeal toime tulnud, mis otsuseid teinud?

Peterson: Jah, liiga sai nii kiirelt läbi, et ei teagi, kas see oli halb või hea. Mõnes riigis ju venitati otsustega kauem. Aga uut hooaega plaanitakse praegu põhimõtteliselt samamoodi nagu varem, välja arvatud see üks erisus, et Eesti-Läti liigas mängivad esimesel poolaastal eestlased ainult omavahel. Siis vaadatakse üle, mis seis on, kas saab hakata riikide vahel mängima.

Kandimaa: Kui võistkonnast räägime, siis tegelikult paljud poisid tulid ja lõpetasid siin ikkagi hooaja ära. Me tegime treeninguid nii kaua, kui võimalus oli. Nüüd on mõned mängijad läinud koondiste juurde, sest Tallinnasse tehti korvpallikodu. Suvel oleme meie treeningutega jätkanud sellelt seisukohalt, et suvepuhkuse paus oli justkui juba ära. Natuke kartsin, et äkki meeskond on vormist väljas, aga testimise tulemused näitasid, et füüsiline vorm on enam-vähem. See andis meile julgust juurde teha läbi tugev treeningtsükkel, enne, kui võtame nüüd lühikese puhkuse. Oleme saanud treenida tublid viis-uus nädalat, juulikuus koguneme uuesti ja tuleb hakata uueks hooajaks valmistuma.

Toomas Kandimaa on olnud Tartu ülikooli korvpallimeeskonna abitreener 2009. aastast. FOTO: Sille Annuk / Postimees

Kuidas mängijatele selline hooaja lõpp mõjus?