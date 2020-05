Stepan Karja: mundrimeeste maja seisku linnasüdames

Paraku võib mu mõttekäik olla päris vildak, sest paljudele linlastele meeldibki elada eraldatuses, olgu naabrite vahel kas või võrkaed, ning sestap pööraksin arutluse uuesti kavandatava politseimaja krundile. Nimelt võiks see olla Võidu silla lähedane Holmi käär, mis asub kesklinnas, kaherajalise magistraali ääres ja Emajõe kaldal. Teatavasti on politseil sageli kesklinna piirkonda asja, eriti öösiti, kuid ka päevasel ajal, sest rahvast liigub tihedamalt suurtes kaubanduskeskustes, bussijaamas, väliturul, Raatuse platsil ja ülikooli peahoone juures.

Annan endale aru, et eelnenud lõik ärritas lugupeetud Irja Alakivi ja tema mõttekaaslasi, paljusid teisigi tartlasi, kes on aastakümneid oodanud mainitud kohale väärikaid ehitisi. Oodatud on nimelt üle 75 aasta, on ehitamise plaane peetud ja visioonidest kirjutatud, kuid Holmi pargikäärus pole kunagi lapsed mänginud ega väsinud jalutajad jalgu puhanud. Kas poleks juba aeg alustada?