Uue politseimaja krundi otsing: üks koht tundub teistest parem

Uue Tartu politseimaja koha otsingul on sõelale jäänud ka Annelinnas Kalda 11 maatükk Luha tänava kortermajade taga.

Kui mitte muul põhjusel, siis ID-kaarti vahetama on tartlastel Riia tänava lõppu politseimajja iga viie aasta tagant asja. Kuid see ei pruugi nii olla enam 2025. aasta alguses, sest Lõuna prefektuuri rendileping saab läbi ja ühe uue asupaigana on sihikul maatükk Annelinnas Kalda tee ja Luha tänava ristmiku juures.