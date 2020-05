Betoonplokid on Olerexi tankla ebaseaduslikul väljapääsuteel nüüd kohal

Tartu linnasekretär Jüri Mölder on varem öelnud, et linnavalitsus kindlasti ei aktsepteeri ebaseaduslikku väljasõitu läbi bussitasku, sest see seab ohtu jalakäijad ja bussiootajad. «Kui anname kõrvaltingimusega kasutusloa, paneme sinna ette ajutised betoonplokid,» on ta kindlasõnaliselt lubanud.