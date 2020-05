Tankla kasutusluba saabub ühes betoonplokkidega

Tartus on Olerexi uue tankla väljasõit Aruküla teele praegu takistatud ehitusaiaga, kuid kui linnavalitsus tanklale kasutusloa annab, suletakse see juurdepääs betoonplokkidega.

Aruküla tee ja Põllu tee ristile valminud uus Olerexi tankla, õigemini selle liikluslahendus on kütusefirma suhted Tartu linnavalitsusega kapitaalselt sassi ajanud. Viimaseks piisaks karikasse sai see, kui Olerexi toodud projektlahenduse rajamiseks üritati lepingut sõlmida, aga linnavalitsuse meelest ei olnud reede õhtul saabunud parandusettepanekutega vastusest võimalik välja lugeda muud, kui et endiselt on üleval vaidlusküsimused.