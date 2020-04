Eriolukord lõi õhu puhtamaks ka Emajõelinnas

Suur osa maailmast püsib kodus ning see on andnud loodusele mitmes mõttes puhkust. Eestis on õhk puhtamaks saanud eeskätt seetõttu, et käiakse vähem autoga tööl. Tartu tänavatelgi on silmaga märgata, et sõidukeid liigub vähem, eile lõunasel ajal oli Tähe tänaval näha vaid üksik rattur.

FOTO: Sille Annuk